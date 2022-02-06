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  3. Her yerdeyiz! Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türklerle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu!

Her yerdeyiz! Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türklerle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu!

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Her yerdeyiz! Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türklerle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu!

Son olarak Kim Kardashian ile boşanacaklarını duyuran ve çocukları North'un TikTok kullanmasını doğru bulmadığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Kanye West, Instagram paylaşımının altına gelen Türkçe yorumları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Yapılan yorumları paylaşan rapçi, "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" diye sordu.

Her yerdeyiz! Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türklerle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu!

Kanye West çocukları Chicago'nun doğum gününde yaşananları vurgulayan rapçi, Kim Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasına tepki gösterdi.

Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" ifadelerini kullandı. West ayrıca, çocuklarının TikTok kullanımını sınırlamak istediğini ancak bu konuda kendisine söz hakkı verilmediğini belirtti.

Her yerdeyiz! Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türklerle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu!

Birçok kullanıcı rapçinin paylaşımının altında West ve Kardashian'ın sosyal medya üzerinden girdikleri çocuk tartışması hakkında görüş belirtti. Bazı kişiler, ikilinin çocuk tartışmasını sosyal medya üzerinden yapmaması gerektiğini savundu.

Her yerdeyiz! Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türklerle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu!

    

Emine Özfalcı
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