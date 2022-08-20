"Her zaman duş almak zorunda değilsin" diyen Alman yetkilinin tasarruf önerisi şaşkına çevirdi! "Duş almak yerine..."

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann tarafından gelen tasarruf önerisi duyanları şaşkına çevirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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"Her zaman duş almak zorunda değilsin" diyen Alman yetkilinin tasarruf önerisi şaşkına çevirdi! "Duş almak yerine..."

Almanya'da enerji krizine yönelik tasarruf çağrıları sürerken, Baden-Württemberg Eyaleti'nin Başkanı Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuşan Kretschmann, enerji israfını önlemek için kişisel olarak ne gibi adımlar attığını açıkladı.

Evinin çatısında "dev" bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba sürdüğünü ve sadece daha sağlıklı bir alışkanlık olarak tek bir odayı ısıttığını söyledi.

Her zaman duş almak zorunda değilsin diyen Alman yetkilinin tasarruf önerisi şaşkına çevirdi! Duş almak yerine...

Soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda, Kretschmann daha da iyisini yaptığını söyledi.

"Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el ve yüz bezi var. Faydalı bir buluş."

Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve bölgenin yaklaşık 11 milyon sakini var.

Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor.

Her zaman duş almak zorunda değilsin diyen Alman yetkilinin tasarruf önerisi şaşkına çevirdi! Duş almak yerine...

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