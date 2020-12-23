Hercai 53. bölüm fragmanı yayınlandı! Dilşah'la Hazar bey karşılaşıyor mu?

Hercai 53. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Baş rollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Hercai 53. bölüm fragmanında, Azize'yi arayan Miran ölümle burun buruna gelirken Cihan ise Azize'ye silah doğrultuyor. Nasuh kuyudaki Azize'nin yanına giderken Hazar ise büyük bir sürprizle karşılaşıyor. İşte merakla beklenen Hercai 53. bölüm fragmanı haberimizde...

HERCAİ 53. BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 53. bölüm ile Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak!

HERCAİ 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah’ı, Füsun’a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize’nin başına türlü dertler dolamaya devam eder. Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize’nin gözleri önünde bayılmıştır.

Azize, Reyyan’a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer. Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir. Bebeğin ve Reyyan’ın durumu belirsizdir. Bu sırada Azize, Şadoğulları’nı uyarıp Reyyan’a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh’la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan’ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh, Azize’nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh’tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister.

Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur. Nasuh dışında herkes onun Reyyan’ı zehirlediğinin açığa çıkması sebebiyle kaçtığını düşünmektedir. Ancak son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize’yi aramaktan alı koyar.