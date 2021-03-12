Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan öleceğini Miran'a söylüyor...

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizi Hercai'nin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. yayınlanan yeni bölüm fragmanında Dilşah Hanımın, Reyyan'a söylediği sözler dikkat çekerken, Reyyan ağzının payını vermekten çekinmez.

Öte yandan Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. sevdiği Miran'ın doğum gününü son kez de olsa kutlamak isteyen Reyyan ile Miran arasında duygusal anlar yaşanır.

Tam o sırada Reyyan'ı zehirleyen ve bebeğini kaybetmesini sağlayan kişinin Füsun olduğunun haberi gelir. Sinirden sağa sola saldıran Miran, Füsun'un canına kıymak için yola koyulacakken, Reyyan onu durdurmak ve karnındaki bebeği için sonunda ona öleceğini itiraf eder. Bunu duyan Miran ne yapacak?