Hercai dizi setinde kavga: Dizinin Miran'ı Akın Akınözü ortalığı birbirine kattı!

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Hercai'de sona yaklaşırken, sette kavga çıktı. Dizide Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü önce sete geç kaldı, ardından yapılan uyarılara sinirlenince yapım koordinatörünün üzerine yürüdüğü iddia edildi.

DİZİNİN MİRAN'I ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

ATV ekranlarında 3 sezondur devam eden, Reyyan ve Miran’ın imkansızdan doğan aşkını konu alan Hercai, 69'uncu bölümüyle ekranlara veda edeceği duyurulmuştu. Fenomen dizide Miran Karakterine hayat veren başarılı oyuncu Akın Akınözü, final bölüm çekimlerinde sete geç kalınca olanlar oldu. İddiaya göre Akınözü, geç kalınca uyarı ile karşılaştı. Yapılan uyarı üzerine sinirleri gerilen oyuncu önce seti bibirine kattı ardından da seti terk etti.

SETİ TERK EDİNCE ÇEKİMLER DURDU

Pazar günü son kez izleyici karşısına çıkacak olan Hercai dizisinde yaşananlara haberinde yer veren Gazeteci Birsen Altuntaş," Final bölümü çekilen Hercai'nin Mardin'deki setinde yine kavga çıktı. Dizinin Miran'ı AkınAkınözü sık sık yaptığı gibi yine sete gecikti.

Yapılan uyarılar üzerine sinirlenen ve karavanı dağıtan oyuncu iddiaya göre yapım koordinatörünün de üzerine yürüdü. Araya girenlerin sakinleştirmeye çalıştığı ünlü oyuncunun seti terk ettiği öğrenildi. Tüm dizi ekibinin çekimlerin başlaması için Akınözü'nü beklediği belirtildi." ifadeleriyle kaleme aldı.