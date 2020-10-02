ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de koronavirüs şoku sette panik haline neden oldu. Dizinin başarılı oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıktı.

Dizide Nasuh Ağa olarak karşımıza çıkan 67 yaşındaki Macit Sonkan'ın test sonucunun pozitif çıkmasıyla setteki herkese test yapıldı.

Olası başka vakalara karşı sete ara verilmesi planlandı.

Ancak yapılan testlerin hepsi negatif çıkınca işe devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan'ın tedavisinin de Mardin'de özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.