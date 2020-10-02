UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Sivasspor'un grubu...Şam Tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Şam Tatlısı malzemeleri ve yapılışıBeşiktaş, Bruma'ya teklif yaptı!Bodrum ortalık alanda iki erkek ilişkiye girdi! O anları görenler şok oldu!YDUS başvuruları başladı: Başvuru kılavuzu yayımlandıKanal D yayın akışı Pazar | Kanal D'de bugün ne var? 4 Ekim PazarKanal D yayın akışı Cumartesi| Kanal D'de bugün ne var? 3 Ekim CumartesiYKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri için başvurular başladıFOX TV Yayın akışı | 3 Ekim Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?Ankara'dan uzaktan eğitime bir destek daha
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Hercai dizisinde koronavirüs şoku! Ünlü oyuncunun test sonucu pozitif çıktı!

Hercai dizisinde koronavirüs şoku! Ünlü oyuncunun test sonucu pozitif çıktı!

ATV'nin başarılı yapımı Hercai'de koronavirüs paniği yaşandı. Dizide Nasuh Ağa olarak karşımıza çıkan usta oyuncu Macit Sonkan koronavirüse yakalandı.

Hercai dizisinde koronavirüs şoku! Ünlü oyuncunun test sonucu pozitif çıktı!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de koronavirüs şoku sette panik haline neden oldu. Dizinin başarılı oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıktı.

Dizide Nasuh Ağa olarak karşımıza çıkan 67 yaşındaki Macit Sonkan'ın test sonucunun pozitif çıkmasıyla setteki herkese test yapıldı. 

Hercai dizisinde koronavirüs şoku! Ünlü oyuncunun test sonucu pozitif çıktı!

Olası başka vakalara karşı sete ara verilmesi planlandı.

Hercai dizisinde koronavirüs şoku! Ünlü oyuncunun test sonucu pozitif çıktı!

Ancak yapılan testlerin hepsi negatif çıkınca işe devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan'ın tedavisinin de Mardin'de özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT