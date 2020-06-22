Koronavirüs hastası olan YKS adayları için önemli duyuru! ÖSYM erişime açtı
ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girecek adaylardan koronavirüs tanısı ve şüphesi olan adaylar ile karantina sürecinde bulunan adayların doldurmaları gereken dilekçe örneği erişime açıldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-YKS'ye girecek adaylardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı veya şüphesi olanlar ile karantina sürecinde bulunanların doldurmaları gereken dilekçe örneği erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "kesin Kovid-19 tanısı olan", "kesin Kovid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan", "kesin Kovid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan" ve "Kovid-19'u düşündürecek şikayetleri olan" adaylar, sınav merkezlerinde hazır bulundurulan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.
E- POSTA İLE GÖNDERMELERİ GEREKİYOR
Bu durumdaki adayların, durumlarını ayrıntılı olarak anlatacakları "Genel Amaçlı Dilekçe"yi doldurarak belgeleri ile "yks2020@osym.gov.tr" e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.
Dilekçe örneğine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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Covid-19 Durumu Olan 2020-YKS Adaylarının Dikkatine!https://t.co/caZwhHdG2Y pic.twitter.com/OIimY59pUf— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 22, 2020
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