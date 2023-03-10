Herkesi mutlu etti: Arda Turan, depremzede gençler ve çocuklar için sahaya çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Pazartesi günü 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerin büyük bir yıkım yarattığı illerde yaşayan depremzede futbolcular ve gençlere moral olması için Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir futbol maçı organize edildi.

Bu kapsamda eski milli futbolcu Arda Turan, depremzede gençler ve Marmaris 1923 futbol takımı arasında Marmaris ilçe stadyumunda oynanan maçta sahaya çıktı.

FOTOĞRAF İZDİHAMI

Moral olan maçın ardından Turan ile fotoğraf çektirmek isteyenler izdiham oluşturdu. Arda'ya formasını imzalatanlar ve birlikte fotoğraf çektirenler mutlulukla imza alamayanlar üzüntü ile evlerine döndü.

Haberin Devamı

ÇOCUKLAR MUTLU OLDU

Bazı aileler kalabalıktan dolayı şikayet ederken çocuklar Arda Turan’ı gördükleri için mutluluklarını dile getirdiler. Stadyumdan korumaları eşliğinde çıkan ünlü futbolcu sevenlerine el sallayarak veda edip araca binerek stadyumdan ayrıldı.

FUTBOLU GEÇEN YIL BIRAKTI

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de, Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, geçen yıl futbolu bıraktı.