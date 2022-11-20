Herson'daki 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısında bayrak ve çiçeklerle karşılandı

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. göçmenler çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

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Herson'daki 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısında bayrak ve çiçeklerle karşılandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin girişimleriyle Herson'dan çıkarılan 84 Ahıska Türkü, Rusya'dan çıkış yaptıktan sonra Gürcistan'a ulaştı.

Yolculuk sırasında, 84 Ahıska Türküne daha önce Rusya'ya geçiş yapmış 4 Ahıska Türkü daha eklenmiş ve toplam yolcu sayısı 88'e çıkmıştı.

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GÖÇMENLER BAYRAK VE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Ahıska Türklerini, Gürcistan'dan çıkışlarının ardından Sarp Sınır Kapısı'nda Hopa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Gürkan Üçüncü, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ile Artvin İl Göç İdaresi Müdürü Emre Canpolat tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Burada misafir edilen Ahıska Türklerinin daha sonra kara yolu ile Elazığ'a hareket etmesi bekleniyor.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 88 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkmıştı.

KAYNAK: AA

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