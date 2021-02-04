Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 03.02.2021 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor 1 1 Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 16:00

Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Özgür Ertem(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Yasin Kol(avar)

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı, 99. Anton Maglıca

Yedekler

1. İsmail Çipe, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

Anton Maglıca,54.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İlhan Parlak 79.dk, Sarı Kart Doğan Alemdar 76.dk, Çift Sarı Kart Crıstıan-ıonut Sapunaru 76.dk, Sarı Kart Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 40.dk, Sarı Kart Nehuen Marıo Paz 80.dk

Oyundan Çıkanlar

Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 42.dk, Gustavo Campanharo 64.dk, Aaron Justın Lennon 79.dk, Danıel Avramovskı 79.dk, Anton Maglıca 64.dk

Oyuna Girenler

İlhan Parlak 42.dk, Joseph Larweh Attamah 64.dk, Nehuen Marıo Paz 79.dk, Ramazan Civelek 79.dk, Kevın Luckassen 64.dk

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 92. Damıan Kadzıor

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 23. Efkan Bekiroğlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Georgıos Tzavellas,79.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Elhadjı Babacar Khouma 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustafa Pektemek 60.dk, Fatih Aksoy 76.dk, Emmanouıl Sıopıs 60.dk, Elhadjı Babacar Khouma 46.dk, Damıan Kadzıor 60.dk

Oyuna Girenler

Adam Fernando Bareıro Gamarra 60.dk, Juan Francısco Moreno Fuertes 76.dk, Salih Uçan 60.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 46.dk, Efecan Karaca 60.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 45 23 4 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 38 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 34 6 9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 30 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 26 -8 12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 25 -6 15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 24 0 16 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 23 -11 18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 21 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları