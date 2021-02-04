Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 03.02.2021 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Aytemiz Alanyaspor
|1
|1
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Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri
Atilla Karaoğlan(hakem), Özgür Ertem(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Yasin Kol(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı, 99. Anton Maglıca
Yedekler
1. İsmail Çipe, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc
Teknik Sorumlu
Dan Vasıle Petrescu
Goller
Anton Maglıca,54.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İlhan Parlak 79.dk, Sarı Kart Doğan Alemdar 76.dk, Çift Sarı Kart Crıstıan-ıonut Sapunaru 76.dk, Sarı Kart Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 40.dk, Sarı Kart Nehuen Marıo Paz 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 42.dk, Gustavo Campanharo 64.dk, Aaron Justın Lennon 79.dk, Danıel Avramovskı 79.dk, Anton Maglıca 64.dk
Oyuna Girenler
İlhan Parlak 42.dk, Joseph Larweh Attamah 64.dk, Nehuen Marıo Paz 79.dk, Ramazan Civelek 79.dk, Kevın Luckassen 64.dk
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 92. Damıan Kadzıor
Yedekler
30. Serkan Kırıntılı, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 23. Efkan Bekiroğlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
Georgıos Tzavellas,79.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Elhadjı Babacar Khouma 45.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Pektemek 60.dk, Fatih Aksoy 76.dk, Emmanouıl Sıopıs 60.dk, Elhadjı Babacar Khouma 46.dk, Damıan Kadzıor 60.dk
Oyuna Girenler
Adam Fernando Bareıro Gamarra 60.dk, Juan Francısco Moreno Fuertes 76.dk, Salih Uçan 60.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 46.dk, Efecan Karaca 60.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|45
|23
|4
|Alanyaspor
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|38
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|34
|6
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|30
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|26
|-8
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|25
|-6
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|24
|0
|16
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|17
|Kayserispor
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|23
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|21
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.0021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.0021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|09.01.0021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.0021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|10.01.0021
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Başakşehir FK
|10.01.0021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Denizlispor
|10.01.0021
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Konyaspor
|10.01.0021
|Hatayspor
|2-2
|Beşiktaş
|11.01.0021
|Alanyaspor
|1-2
|Kasımpaşa
|11.01.0021
|BB Erzurumspor
|0-3
|Fenerbahçe