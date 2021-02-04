Opet sahibi Ali Şafak Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Neden boykot ediliyor?Ünlü spiker Meltem Acet'e taciz şoku: 3 aydır kocası olduğunu iddia eden Ali Altuncevahir tarafından rahatsız ediliyor!2021 YKS ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak 2021?Gülnihal Demir kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuFraport-tav Antalyaspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuFatih Karagümrük, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBordeaux Lille maç özeti ve Yusuf Yazıcı'nın golü izle 0-3!Cuma hutbesi 5 Şubat 2021: Gençlerimiz En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 03.02.2021 16:00'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR
Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor
1 1

Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Hes Kablo Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 16:00

Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Atilla Karaoğlan(hakem), Özgür Ertem(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Yasin Kol(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı, 99. Anton Maglıca

Yedekler

1. İsmail Çipe, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Goller

Anton Maglıca,54.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart İlhan Parlak 79.dk, Sarı Kart Doğan Alemdar 76.dk, Çift Sarı Kart Crıstıan-ıonut Sapunaru 76.dk, Sarı Kart Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 40.dk, Sarı Kart Nehuen Marıo Paz 80.dk

Oyundan Çıkanlar

Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 42.dk, Gustavo Campanharo 64.dk, Aaron Justın Lennon 79.dk, Danıel Avramovskı 79.dk, Anton Maglıca 64.dk

Oyuna Girenler

İlhan Parlak 42.dk, Joseph Larweh Attamah 64.dk, Nehuen Marıo Paz 79.dk, Ramazan Civelek 79.dk, Kevın Luckassen 64.dk

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 92. Damıan Kadzıor

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 6. Ceyhun Gülselam, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 14. Hasan Hüseyin Acar, 23. Efkan Bekiroğlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Georgıos Tzavellas,79.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Elhadjı Babacar Khouma 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustafa Pektemek 60.dk, Fatih Aksoy 76.dk, Emmanouıl Sıopıs 60.dk, Elhadjı Babacar Khouma 46.dk, Damıan Kadzıor 60.dk

Oyuna Girenler

Adam Fernando Bareıro Gamarra 60.dk, Juan Francısco Moreno Fuertes 76.dk, Salih Uçan 60.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 46.dk, Efecan Karaca 60.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş22143549264523
4Alanyaspor22115638223816
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK229853528357
7Hatayspor2210573528357
8Fatih Karagümrük229763529346
9Antalyaspor22796222730-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Kasımpaşa227510243226-8
12Çaykur Rizespor22688283726-9
13Göztepe216783026254
14Sivasspor225107222825-6
15Konyaspor216692727240
16Başakşehir FK226610274024-13
17Kayserispor226511162723-11
18BB Erzurumspor225611203521-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.0021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.0021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
09.01.0021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.0021Sivasspor2-1Gaziantep FK
10.01.0021MKE Ankaragücü1-2Başakşehir FK
10.01.0021Çaykur Rizespor1-1Denizlispor
10.01.0021Fatih Karagümrük2-1Konyaspor
10.01.0021Hatayspor2-2Beşiktaş
11.01.0021Alanyaspor1-2Kasımpaşa
11.01.0021BB Erzurumspor0-3Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT