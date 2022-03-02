Bütün Türkiye bugün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklamaları bekliyordu. Bakan Koca koronavirüs yasaklarına dair açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda, HES kodu kalktı mı? HES kodu uygulaması zorunluluğu sona erdi mi?

HES KODU KALKTI MI? HES KODU UYGULAMASI ZORUNLULUĞU SONA ERDİ Mİ?

Fahrettin Koca, "Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar, mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Şimdi bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum" diyerek alınan kararları sıraladı:

1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek

Alınan kararlar ilçesinde HES kodu uygulamasının kaldırılması da bulunuyor. Yani şu andan itibaren HES kodu uygulaması zorunluluğunun kaldırıldığını belirtebiliriz.

Bakan Koca ayrıca,

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz." ifadeleri kullandı.