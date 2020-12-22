HES Kodu uygulaması işkenceye dönüştü! Pazara girişlerde metrelerce kuyruk oluştu

Pazarlara girişlerde bir süre önce HES kodu zorunluluğu getirildi. Vatandaşlar pazara girişlerde polis ve zabıta ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında HES Kodlarını göstermeden içeri giremiyor.

Burdur’da da bugün kurulan Semt Pazarı girişinde HES Kodu uygulaması yapıldı. Vatandaşlar pazara girebilmek için metrelerce uzunlukta kuyrukta dakikalarca sıra bekledi.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Oluşan kuyruk esnasında Polis ve Zabıta ekiplerinin sık sık uyarmasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gözlendi. Pazar alışverişini yapmak için sıra bekleyen bir vatandaş, “İşimiz çok zor” diyerek sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara sitem etti.

VATANDAŞLAR UYGULAMA İLE TRAFİK ARASINDA SIKIŞTI

Ayrıca oluşan kuyruğa aldırış etmeden, çift yönlü olarak yolu kullanan araç sürücüleri, kuyruk sırasında bekleyen vatandaşa zor anlar yaşattı.