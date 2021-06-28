HES kodu uygulaması, sosyal mesafe ve etiket denetimi... Halk sağlığı onlara emanet!

Semt pazarlarında ekiplerin sıkı denetimleri devam ediyor. Uygulanan denetimlerde HES kodu uygulaması yapılırken aynı zamanda fahiş fiyatların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca tezgahların önünde insan kalabalığın oluşması engellenerek sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanıyor.

PAZARLAR HER GÜN DENETLENİYOR

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren semt pazarlarında kalabalık oluşmasının önüne geçmek için başlattığı çalışmaları yeni normalleşme adımlarının atıldığı Haziran ayında da sürdürüyor. Pazarlardaki denetimler her gün düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

PAZAR GİRİŞLERİNDE DEZENFEKTAN STANTLARI KURULUYOR

Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Karaaslanoğlu, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın özellikle halk sağlığı ve denetimler konusunda çok hassas olduğunu belirterek, “Semt pazarlarında pandemi başladığından beri ekstra yoğunluk ile denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Hijyen, maske, mesafe ve genel kontrollerimiz devam ediyor. Bunun haricinde pazarın genel kontrolleri var. Etiket, düzen, sabah kurulması, akşam toplanması gibi konulara ekstra dikkat ediyoruz. Pazar girişlerinde dezenfektan stantları mevcut. Vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabiliyor” dedi.