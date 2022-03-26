Hesabına 16 milyar TL geçirmişti! Olayın kahramanlarından R.G. konuştu: Adım soyguncuya çıktı, özel hayatım kalmadı

Samsun'da yaşayan R.G. ve E.G. özel bir bankanın sistemindeki açıktan faydalanarak 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirmişlerdi. Olayın fark edilmesi üzerine 4 gün sonra gözaltına alınan kardeşler verdikleri ifadede," Kimseyi dolandırmadık, suçlu değiliz” diyerek kendilerini savundu. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılan kardeşlere , her hafta emniyete imza verme şartı getirilmişti.

SORUŞTURMA İSTANBUL'A DEVREDİLDİ

Olaya ilişkin olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilirken Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olay dosyasını ve kardeşlerin telefonlarını incelemesini sürdürüyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumunun başlattığı soruşturma da devam ederken olayın aktörlerinden R.G. Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuştu.

"EVDEN DIŞARI ÇIKAMAZ HALE GELDİM"

“Bu haberler yüzünden özel hayatım kalmadı. Herkes beni arıyor. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Olayı soruyor. Telefonlarım susmuyor. Evden dışarı çıkamaz hale geldim. Daha hayatımın başındayım. Tosuncuk’un fotoğrafları bile yüzü kapalı olarak yayınlanmıştı. Benim adım da fotoğraflarım da apaçık yayınlanmış. Adım soyguncuya çıktı. Soyguncu değiliz. İfademde her şeyi anlattım. Avukatlarım yakında harekete geçecek, bütün hukuki haklarımı kullanacağım”

"BANKA NEDEN İKİ GÜN BOYUNCA HESABA BLOKE KOYMADI?"

R.E.'nin 2 Mart günü Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde," Olaylar 26 Şubat günü saat 11.00’de başlayıp Pazar günü 23.30’a kadar devam etti. Bu süre zarfında Banka beni arayıp sormadı. Sadece 4-5 kez işlem kısıtı koydu. Ben aradığımda da bu kısıtlamayı kaldırdılar. Bu işlem suç ise banka neden iki gün boyunca hesaba bloke koymadı da çekim işlemlerine onay verdi?” dediği belirtildi.