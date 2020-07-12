Heybeliada yangını kontrol altına alındı

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının bir barakada başladığı ardından ormanlık alana sıçradığı iddia edildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi.Öte yandan Bakan Pakdemirli, yangın bölgesine gidiyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Heybeliada'da saat 17: 33'de başlayanorman yangınına 3 dakika sonra 17: 36'da ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Heybeliada'daki yangın ile ilgili açıklama yapan Valilik, "İki farklı noktada yangın çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

İBB, YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Heybeliada'da çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İstanbul Valisi: "Yangın 19:45'de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor."