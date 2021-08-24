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Heybeliada'da yeniden çıkan orman yangını korkuttu!

İstanbul Heybeliada'da tekrardan ormanlık alanda yangın çıktı. Gece yarısı alevler içinde kalan orman kısa sürede söndürüldü.

Heybeliada'da yeniden çıkan orman yangını korkuttu!

Yangın, gece saat 02.00 sularında Heybeliada'da Bayraktepe mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda çıktı. Tepede alevlerin yükseldiğini balkonlarından gören vatandaşlar vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürerek olası felaketin önüne geçti. 

Yangının büyümesi ihtimaline karşı Maltepe ve Kartal itfaiyesi ekipleri Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde bir süre tedbir amaçlı bekletildi.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebini henüz belli değil. Belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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