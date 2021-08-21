Heyecan yaratan paylaşım! Deri sırtlı deniz kaplumbağası ilk kez Göcek'te görüldü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda," Akdeniz’de bulunan ancak ülkemizde henüz yuva kaydı olmayan, boyu 2 metreye ve ağırlığı 600 kilograma varabilen, yaşayan en büyük kaplumbağalardan Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası; Göcek sularımızda ilk defa canlı olarak görüntülendi. " ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kaplumbağanın görüntüleri de sosyal medyada yayınlandı.