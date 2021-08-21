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  3. Heyecan yaratan paylaşım! Deri sırtlı deniz kaplumbağası ilk kez Göcek'te görüldü!

Heyecan yaratan paylaşım! Deri sırtlı deniz kaplumbağası ilk kez Göcek'te görüldü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaşayan en büyük kaplumbağalardan olan deri sırtlı deniz kaplumbağasının Göcek'te görüldüğünü açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda," Akdeniz’de bulunan ancak ülkemizde henüz yuva kaydı olmayan, boyu 2 metreye ve ağırlığı 600 kilograma varabilen, yaşayan en büyük kaplumbağalardan Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası; Göcek sularımızda ilk defa canlı olarak görüntülendi. " ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kaplumbağanın görüntüleri de sosyal medyada yayınlandı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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