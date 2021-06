Heyecanla beklenen gün gelip çattı, LGS sınavı yarın yapılacak

Öğrencilerin LGS heyecanı başladı. LGS sınavına yarın saat 09:30'da başlayacak. Uzmanlar sınava girecek adaylara son uyarıları yaparak stres ve panik halinden uzak durulması gerektiği söyledi. Ayrıca uzmanlara göre adaylar rahat kıyafetler ile sınava girmeli. Aileler de çocuklarına destek olmalı.

LGS sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesaj yayımlayarak merak edilen noktalara açıklık getirdi. Bakan Selçuk açıklamasında öğrenci ve velilere seslenerek şu ifadelere yer verdi: "LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..."

SINAVDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına göre yapılacağını söyledi. Ayrıca sınavda değişiklik olmadığı ve her zamanki gibi iki oturum şeklinde gerçekleşeceği ifade edildi. Sınav günü en geç saat 9.00'da okulda olunması gerektiği vurgulandı.

SINAVDA MASKE TAKILACAK MI?

Bakan Selçuk gerçekleştirdiği açıklama ile en çok merak edilen konuların başında yer alan maske zorunluluğuna değindi. Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacağı bu nedenle sınav süresince maske takma zorunluluğu bulunmadığı ifade edildi. Ancak okul bahçesi ve koridorlarda maske takmak zorunlu tutuluyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Adayların heyecanlı bekleyişleri devam ederken gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Sınav giriş belgeleri yayımlandı. LGS sınav yerleri MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi olan meb.gov.tr üzerinden görüntülenebilir. e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.

LGS'YE GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili aksi bir durum olmadığı takdirde sınav belirtilen tarihte gerçekleşecek. LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/” internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

LGS SINAVINA DAİR DETAYLAR

Sınav kılavuzunda şu ifadelere yer verildi: "Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır."

SINAV UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI MI?

LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.



Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yapılan açıklamalarda sınav sonuçlarına dair bilgiler de paylaşıldı. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVLI OKULLARDA ÖĞRENCİ KONTENJANI 174 BİN 160

Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı