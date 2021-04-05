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Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Düzce ile Zonguldak arasında 26 Mart'ta meydana gelen heyelanda D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu çökmüş ve ulaşım kapanmıştı. Alternatif yol çalışmasının tamamlanmasıyla çift yönlü trafik yeniden başladı.

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelana bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, alternatif yol çalışmasının tamamlanmasıyla çift yönlü trafiğe açıldı. Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda Karayolları ekiplerince başlatılan alternatif yol çalışması sona erdi.

YOLUN ÇÖKEN KISMI ONARILIYOR

Asfaltlama işlemlerinin tamamlanmasıyla 10 gündür kapalı kalan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, çift yönlü ulaşıma açıldı. Yolun çöken kısmında, ekiplerin çalışması sürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

Heyelan sonucu çöken Karadeniz bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı

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