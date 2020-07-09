Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim bu yıl erken sona erdirilip, uzaktan online eğitime geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurdu. Son olarak Sağlık Bakanı okulların açılması ile ilgili, "Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna taraflarca tartışıldıktan sonra öğrencilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız için en uygun olan çözüm şeklini geliştirmek noktasında bir yaklaşım içinde oluruz. Açıklanan özetle şöyle bir durum, 31 Ağustos'ta okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerekiyor olduğu için açıklanmış oldu ama 31 Ağustos'a doğru eğer salgının seyrinde bir farklılık olursa bu durumda da gerektiğinde daha önce yapıldığı gibi on-line, uzaktan erişim veya hibrit birtakım yöntemler önerilebilir Bilim Kurulu tarafından. Karar bu durumda zaten Bakanlar Kurulunun alacağı bir kararla söz konusu olmuş olur." dedi. İşte Hibrit, Hibrit eğitim modeli hakkında bilinmesi gerekenler...

Hibrit eğitim modeli aslında uzaktan eğitim modeli ile çok yakın bir model. ABD, İngiltere, Almanya, Kanada gibi ülkeler uzaktan eğitime aslında yıllar önce geçmiş durumundalar. Bu ülkeler uzaktan eğitim modelini geliştirerek hibrit eğitim modelini tasarlıyorlar. Türkiye'de de bu konuda altyapılar oluşturulacağı öngörülüyor. İşte Hibrit, Hibrit eğitim modeli hakkında bilinmesi gerekenler...

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrit Latince Hybrida kelimesinden köken alır; Türkçe'de "hibrit" seklinde kullanılmaktadır.

1) Melez anlamına gelir; bu anlamıyla Türkçe'de de kullanılmaya başlanmıştır.

2) [Karbon] atomunun dört değerlikli elektronun içinde bulunduğu enerji halini temsil eder.

3) Günümüzde, elektrik motoru desteği ile çalışan otomobili de temsil eder.

HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

Hibrit öğrenme geleneksel eğitim yönteminin online eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve birlikte kullanılması anlamına gelir. Harmanlamış öğrenme olarak da bilinir.

Korona virüs salgını sebebiyle günümüzde Amerika, İngiltere, Almanya, Kanada gibi gelişmiş ülkelerin önderlik yaptığı ve diğer 20’den fazla ülkede yaklaşık 300 milyon civarında öğrenci uzaktan eğitim almaktadır. Bu ülkeler arasında yaklaşık olarak 25 milyon öğrenci ile Türkiye’de bulunuyor.

Ülkemizde henüz yeni faaliyete geçen bu sistem; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Bunun yanında bazı üniversitelerin kendi kullandıkları uzaktan eğitim sistemleri var. Pandemi sonrası süreçte bütün üniversitelerin uzaktan eğitim altyapısına önem vereceği düşünülüyor.

Hibrit eğitim sisteminde öğrenciler aslında aynı zamanda kendi kendilerinin öğretmenleri olması olarak da nitelendirilebilir, fakat burada bunun başarılabilmesi için velilere büyük iş düşüyor.

Hibrit eğitimde dünya üzerinde görüntü ve aynı zamanda öğrencinin daha sonra ulaşabileceği derslerin yüklü olduğu bulut teknolojileri kullanılıyor.

Hibrit eğitim modeli aslında uzaktan eğitim modeli ile çok yakın bir model. ABD, İngiltere, Almanya, Kanada gibi ülkeler uzaktan eğitime aslında yıllar önce geçmiş durumundalar. Bu ülkeler uzaktan eğitim modelini geliştirerek hibrit eğitim modelini tasarlıyorlar. Türkiye'de de bu konuda altyapılar oluşturulacağı öngörülüyor.

Hibrit eğitim modelinde yazılı materyal yerine eğitim videoları öne çıkıyor. Eğitim video materyalleri hazırlamak ise oldukça güç ve zaman alıyor. Bu bir süreç. Ama şimdiden altyapısını hazırlamak gerekiyor.

Hibrit eğitim sisteminde öğrencilerin psikolojisi de önemli rol oynuyor. Bugüne kadar yüzyüze eğitim ile öğrenimlerini devam ettiren öğrenciler bu eğitim modelinden sonra kendi başlarına kalacaklar ve kendi iradelerini ortaya koymaları gerekecek. Öğrenciler kendilerini boşlukta hissedebilir ve bu da psikolojilerini olumsuz etkileyebilir. Burada velilere büyük iş düşüyor.