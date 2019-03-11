Hiçbir şey yapmayana 12 bin TL maaş verilecek!

2025'te gerçekleştirilecek bir sanat projesi için açılacak başvurularda seçilmeniz için gereken tek şey her gün işe gelmek.

Seçilen kişinin yapması gereken sadece her sabah İsveç'in Göteborg kentindeki Korsvägen tren istasyonuna gidip, ışıkların yanmasını sağlayacak işe giriş kartını basmak.

Çalışan, şu an inşaat halindeki istasyona girdikten sonra istediğini yapmakta özgür. Seçilen kişi mesai bitirip ışıklar kapanana kadar ister o günü çalışarak geçirecek, isterse hiçbir şey yapmayıp saatlerce uyuyacak, isterse de istasyondan ayrılıp gezecek. Buna karşılık yaklaşık 2.320 dolar (12 bin 617 TL) maaş alacak.

Projenin bir diğer ilginç yanı ise 'ömür boyu' yapabilme imkanı olması. Eğer seçilen kişi 'hiçbir şey yapmamaktan' sıkılırsa işi bırakmakta tamamen serbest olacak. Çalışanın maaşı ise İsveç Kamu Sanat Ajansı ve İsveç Sanat Taşımacılığı'ndan para ödülü ile finanse edilecek.

Ebedi İstihdam adlı bu sosyal deneyin mimarı ise Simon Goldin ve Jakob Senneby adlı iki sanatçı... İkili, tren istasyonunu dekore etmek için 650 bin dolarlık ödülü harcamak yerine, çalışanın kendi kariyeri üzerinde tam bir kontrol elde etmesini sağlayarak iş sektörünün geleceği hakkında bir mesaj vermek istiyor.

İSVEÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İskandinavya yarımadasında yer alan; ekonomik, kültürel açıdan gelişmiş bir ülkedir. Topraklarının %15’i Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alır.

Stockholm; ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Sular üzerine kurulmuştur ve yaşam standartları oldukça yüksektir.

Göteborg ve Malmö diğer büyük şehirleridir.

Resmi dil olan İsveççe dışında nüfusun küçük bir kesimi tarafından Fince de konuşulmaktadır.

Para birimi olarak İsveç kronunu kullanmaktadırlar.

Yerel saat Türkiye saatine göre 1 saat daha geridir.

İsveç vize isteyen ülkeler arasındadır, gitmeden önce vize başvurunuzu yapmış ve İsveç’e vize almış olmanız gerekmektedir.

Lokasyon / Konum

Kuzey Avrupa’daki İskandinavya yarımadasında yer alır. Batısında ve kuzeyinde Norveç, doğusunda ise Finlandiya ile komşudur.

En Çok Ziyaret Alan Şehirleri

Stockholm, Göteborg, Malmö, Kiruna, Östersund, Visby

Sert bir iklime sahiptir. Kuzeyde ve güneyde farklılık gösterir. Güneyde Orta Avrupa iklimi, kuzeyde ise Doğu Avrupa iklimi hüküm sürmektedir.

NE ZAMAN GİDİLİR?

Kuzey yarım kürede bulunması nedeniyle kışlar çok soğuk geçmektedir. Gitmek için en uygun dönem Haziran-Ağustos arasıdır.

NE YENİR NE İÇİLİR?

Balık ağırlıklı bir yemek kültürleri vardır. Balığın yanı sıra tavuk ve domuz et de çok tüketilmektedir. Yemeklerin yanında servis edilen sosların da önemi büyüktür. En popüler yemekleri İsveç köftesidir.

İSVEÇ HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

İş başvurusu konusunda da 'eşitlik' sağlamak istediklerini belirtiyor. Sanatçılar başvurular açıldığında, dünyanın her yerinden potansiyel çalışanları göz önünde bulunduracaklarını ve “fırsat eşitliği sunan bir işveren” olacaklarını belirtti. Ancak tek şartlarının başka bir yerde çalışmamak olduğunu da sözlerine ekledi.

İSVEÇ TAM BİR KAHVE DİYARI

Kahve seven biriyseniz İsveç sizin için bir cennet, kahveyle aranız pek yoksa İsveç’te alışacağınız kesin. İsveçliler yıllık ortalama kişi başı 8.2 kg kahve tüketiyor ve dünyada en çok kahve tüketen 6.ülke! İsveç’te arkadaşlarınızla otururken “Fika içelim mi“ sorusuna çokça maruz kalabilirsiniz, Fika İsveç’in yerel kahvesi ve alışkanlık yapabiliyor.

İsveç’te Kışlar Soğuk ve Karanlık Geçiyor!

Güneş ve sıcak seven biriyseniz kış aylarında İsveç’e giderken 2 kere düşünün! Özellikle kuzeylere gittikçe hava gittikçe soğuyor ve gün ışığı 3 saate kadar düşüyor. Kış aylarında soğuk ve karanlığa sabredebilirseniz yazın sizi harika bir hava bekliyor. İsveç hakkında diğer bilgiler için bu yazımızı okuyun.

İngilizce Bilmiyorsanız Kendinize Acil Bir Sözlük Alın!

İsveç dili tabii ki İsveç’te yaygın olarak kullanılıyor ama yurt dışından gelen biriyseniz İngilizce dışında iletişim kurabileceğiniz farklı bir alternatif yok. İngilizce bilmiyorsanız size tavsiyemiz temel iletişim için kendinize bir sözlük almanız ve İngilizce öğrenmek için 3 farklı yöntem yazımıza göz atmanız

Sürdürülebilir Çevrenin Başkenti İsveç!

Türkiye’den İsveç’e gidecekseniz dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri atıklar ve çöpler! Türkiye’de atıkların evde ayrıştırılması ve teslim edilmesi yaygın değil hatta kabul etmeliyiz ki çevre konusunda duyarlılığımız yok denecek kadar az. İsveç’e gittiğinizde elinizdeki plastik bir bardağı kağıt çöp atıklarına veya sokağa atarsanız başınız büyük bir derde girebilir. İsveç çöplerin ve atıkların geri dönüştürülmesi konusunda gelişmiş bir ülke ve poşet ürünleri hayatınızdan çıkarmanız gerekecek çünkü İsveç'te market alışverişlerinizde kullandığınız poşetler ücretli. 2 kron yanı yaklaşık 75 kuruş poşet başına ödeme yapıyorsunuz.

İş Hayatında Takım Elbiseyi Unutun!

İsveç’te gezerken dikkatinizi çekecek şeylerden biri de insanların rahat ve salaş giyinmeleri. Bu rahat ve salaş giyinme aslında moda trendini oluşturuyor. İsveç’te şirketlerde en resmi giyim şekillerinden biri kot pantolon ve gömlek. Bir cafede yanınızda şort ve t-shirt ile laptopta çalışan biri büyük bir şirketin yöneticisi olabilir. İsveç'te kariyer edinmeniz için hazırladığımız rehberimize göz atın.

Doğum İzni Alan Babalar

Ülkemizde doğum izni kadınlar için uzun bir süre olabiliyor ama babalar için 3-5 gün arasında değişiyor. İlk düşünüldüğünde babaya 5 gün izin bile fazla diyebilirsiniz ama İsveç kadın-erkek eşitliği politikası doğrultusunda babalara da 480 güne kadar izin alma hakkı tanıyor. İsveç’te gezinirken bebek arabasıyla dolaşan İsveç erkeklerini çokça görmeniz mümkün.

Zaman Yönetimi İsveçlilerin Merkezinde!

Akdeniz insanları görüşme saati ve dakiklik konusunda biraz esnektir. 15 dakikaya ordayım dediğimizde bile gideceğimiz yere daha 1 saat yolumuz vardır. İtalya, İspanya ve Türkiye gibi ülkelerde esnek görüşme saatlerine alışkınsınızdır ancak İsveç’te size tavsiyemiz görüşme saatlerine dakikasına kadar uymanız. Bir çok İsveçli görüşme saatlerine ve zaman yönetimine önem veriyor ve ne olacak 5 dakika geç kalsam demeyin gittiğinizde görüşeceğiniz kişiyi bulamayabilirsiniz.

İsveç’te Alkol Satışında Tekel: Systembolaget

İsveç’te %3 altında alkol oranlı bir içecek alacaksanız sorun yok ama daha yüksek alkol oranlı bir içki alacaksanız tek seçeneğiniz var: Systembolaget. Devlet politikaları doğrultusunda içki içilmesinin denetim altına alınması ve kaçak içkinin önüne geçmek amacıyla oluşturulan Systembolaget dükkanları içki satışı yapılan tek bayi ve bu dükkanlar dışında içki satışı yasak.

Sıraya Girin!

Türkiye’de en çok yaşanan kavgalardan biri otobüs beklerken sırada karışıklık çıkması veya bankamatik kuyruğunda araya birinin girmesi. Türkiye’de bu durum kötü sonuçlar doğursa da normal karşılanıyor. İsveç’te örf ve gelenekler doğrultusunda sıraya saygı önem taşıyor. Metroda sıranızı beklemeyerek önce binmeye çalışırsanız büyük bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz.

İsveç’te Eğitim Ücretsiz!

İsveç bir çok ürettiği üründen yüksek vergi uygulayan bir ülke ve toplanan vergiler sosyal devlet anlayışıyla topluma sağlıklı kanalize ediliyor. Bunun sonucu olarak da eğitim ücretsiz! Eğitimde ücret alınmaması Avrupa Birliği vatandaşlarına ve İsviçre vatandaşlarına da uygulanmaktadır