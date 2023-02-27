Hidemasa Koda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hidemasa Koda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hidemasa Koda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hidemasa Koda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hidemasa Koda 2 Ekim 2003 tarihinde Yokkaichi, Mie şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 甲田 英將 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hidemasa Koda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hidemasa Koda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hidemasa Koda'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hidemasa Koda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hidemasa Koda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hidemasa Koda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hidemasa Koda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Nagoya Grampus

Hidemasa Koda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hidemasa Koda şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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