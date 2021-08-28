Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta saha transferini de gerçekleştirdi. Sarı lacivertli takım, 26 yaşındaki Japon oyuncu Hidemasa Morita'yi Portekiz temsilcisi CD Santa Clara takımından kadrosuna kattı. Bu kapsamda futbolseverler Japon oyuncu hakkında bilgi sahibi olmak için Hidemasa Morita kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? sorularına internet arama motorlarında yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

HİDEMASA MORİTA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Hidemasa Morita, 10 Mayıs 1995 tarihinde Japonya'da Osaka Takatsuki'de dünyaya geldi. 1,77 cm boyundaki oyuncu 26 yaşındadır ve sağ ayağını kullanmaktadır. Orta sahada öncelikli olarak önlibero mevkinde forma giymektedir, yan mevki olarak merkez orta saha ve sağ bek mevkilerinde de oynayabilmektedir. Japonya milli takımında da forma giyen Morita, Transfermarkt verilerine göre kariyerinde 139 maça çıkarken 5 gol 7 asistlik performans sergiledi. Son olarak formasını giydiği Santa Clara takımında 3 milyon euro piyasa değeri ile en değerli oyuncu konumunda yer alan Morita, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Hidemasa Morita şimdiye kadar, Kawasaki Frontale ve CD Santa Clara takımlarında forma giymiştir.