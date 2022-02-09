Gazeteci ve yazar Hikmet Genç'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Hikmet Genç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hikmet Genç'in biyografisi...

HİKMET GENÇ KİMDİR?

53 yaşındaki Hikmet Genç, 1968 senesinde İstanbul’da doğdu.

Kadıköy İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eğitimini sürdürdü.

Yaklaşık 6 sene turizm sektöründe çalışan Genç, 1995 senesinde çalışmak maksadıyla yurt dışına çıktı. Uzun süre Ortadoğu’da yaşadı.

Köşe yazarlığına internette başladı, haber sitelerinde editörlük ve yazarlık yaptı.

2009’da Star gazetesinde yazmaya başladı.

2014’te Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.

Bir dönem de Yeni Şafak’ta yazan Hikmet Genç, evli ve üç çocuk babasıdır.