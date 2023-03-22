Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu

Pendik'te ikamet eden Hilal Dilber "Kadınlar Türkiye büyük millet meclisinde başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorum" diyerek Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 1. bölgeden aday adayı oldu.

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Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu

İstanbul Pendik'te ikamet eden özel bir firmada yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yapan Hilal Dilber Ankara'ya MHP genel merkezine giderek genel başkan Devlet Bahçeli'nin de olurunu alarak İstanbul 1. Bölgeden Milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundu.

Dilber, Müracaattan sonra yaptığı açıklamada " Kadınlar adına medeni cesaretimi göstererek çok sevdiğim ülkü davam uğruna kadınları temsil etmek için, milletvekili aday adaylığı için müracaatta bulundum. İnşallah aday gösterilip seçilirsem Türkiye büyük millet meclisinde kadınları çok iyi temsil edeceğime inanıyorum" dedi

Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu

HİLAL DİLBER KİMDİR?

1993 İstanbul Kadıköy ilçesi doğumlu. Erzurum’ lu bir ailenin 2 çocuğundan biri.
Evli, biri kız biri erkek 2 çocuk annesi
Siyaset Tecrübesi
2014 Yerel seçimler MHP Pendik seçim koordinasyonu merkezi komisyon üyeliği.
2015 - 2017 MHP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği
2015 Haziran ve Kasım Genel Seçimleri Seçim Komisyonu Üyeliği
2018 Genel Seçimi Seçim Koordinasyon Merkezi Komisyonu Üyeliği
2019 Yerel Seçimleri Seçim Komisyonu Üyeliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunu olan Hilal Dilber özel bir hastanede Yönetim Kurulu Üyesi ve Yöneticilik yapmaktadır.

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