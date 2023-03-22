Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu

İstanbul Pendik'te ikamet eden özel bir firmada yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yapan Hilal Dilber Ankara'ya MHP genel merkezine giderek genel başkan Devlet Bahçeli'nin de olurunu alarak İstanbul 1. Bölgeden Milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundu.

Dilber, Müracaattan sonra yaptığı açıklamada " Kadınlar adına medeni cesaretimi göstererek çok sevdiğim ülkü davam uğruna kadınları temsil etmek için, milletvekili aday adaylığı için müracaatta bulundum. İnşallah aday gösterilip seçilirsem Türkiye büyük millet meclisinde kadınları çok iyi temsil edeceğime inanıyorum" dedi

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HİLAL DİLBER KİMDİR?

1993 İstanbul Kadıköy ilçesi doğumlu. Erzurum’ lu bir ailenin 2 çocuğundan biri.

Evli, biri kız biri erkek 2 çocuk annesi

Siyaset Tecrübesi

2014 Yerel seçimler MHP Pendik seçim koordinasyonu merkezi komisyon üyeliği.

2015 - 2017 MHP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği

2015 Haziran ve Kasım Genel Seçimleri Seçim Komisyonu Üyeliği

2018 Genel Seçimi Seçim Koordinasyon Merkezi Komisyonu Üyeliği

2019 Yerel Seçimleri Seçim Komisyonu Üyeliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunu olan Hilal Dilber özel bir hastanede Yönetim Kurulu Üyesi ve Yöneticilik yapmaktadır.