Hilmi Türkmen'in, İmamoğlu'na teşekkür etmesinin ardından çıkan tartışmalar hakkında yazan Ahmet Hakan: "Trol zihniyeti, Hilmi Türkmen'e saldırıyor"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in, yapımı tamamlanan altyapı tesisi için düzenlenen törende "Kurban Bayramlarında denizin burada kırmızıya büründüğünü Sayın İmamoğlu'na arz ettik. Sağ olsun kendileri talimat verdiler. Bu önemli proje süratle tamamlandı" ifadelerini kullanması tartışmaya neden olmuştu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hilmi Türkmen'in bu hareketini baz alan köşe yazısında çarpıcı ifadelere yer verdi.

"TROL ZİHNİYETİ, HİLMİ TÜRKMEN'E SALDIRIYOR"

Köşe yazısında, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e tepki gösterenleri sert bir dille eleştiren Ahmet Hakan şu ifadelere yer verdi:

"Vay efendim, nasıl olurmuş da AK Partili bir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu’na teşekkür edermiş... Hilmi Türkmen, konuşmasında üç kere Kadir Topbaş’ı anmış, projeyi başlatanın Kadir Topbaş olduğunu altını çizerek vurgulamış, projenin yarım kalma nedenini açıklamış. Bunların hepsini es geçen trol zihniyeti, İmamoğlu’na edilmiş bir teşekkür üzerinden Hilmi Türkmen’e saldırıyor. Buradan Hilmi Başkan’a sesleniyorum: Sakın bu zihniyete aldırma Hilmi Başkan! Sen doğrusunu yapmışsın. Bir hizmet varsa... Onu başlatana ve bitirene teşekkür etmek, insanlığın gereğidir. Hep söyledim, yine söylüyorum: AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun doğru yaptığına “doğru”, yanlış yaptığına “yanlış” derse... İmamoğlu’na karşı en doğru, en etkili, en sonuç alıcı siyaseti izlemiş olur. Yalın ve basit gerçek şudur: İmamoğlu’na gerektiğinde teşekkür edeceksin ki gerektiğinde onu en sert şekilde eleştirmeye hakkın olsun. Yani Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen... Hem ahlaki ve insani açıdan hem de stratejik açıdan doğru yoldadır."