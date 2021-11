Hıncal Uluç'un o sözleri Trabzonspor taraftarını çileden çıkardı! Bordo mavili taraftar 'Bize her yer Trabzon' lafını kanıtladı! Hıncal Uluç'un televizyondaki bir açıklamasında Trabzonspor'a yönelik yaptığı yorumlar bordo mavili takım taraftarını kızdırdı. Büyük takımların her yerde taraftarı olması gerektiğini, bu yüzden Trabzonspor'un büyük olmadığını iddia eden Hıncal Uluç'a taraftarlardan 'Bize her yer Trabzon' tepkisi geldi.

A+ A-

Dönem dönem uç noktalara değinen söylemleriyle birçok kişinin eleştirilerine maruz kalan Hıncal Uluç bu kez Trabzonspor taraftarını kızdırdı. Futbol hakkında taraftarların anlam veremediği açıklamalar yapmasıyla sık sık gündeme gelen Hıncal Uluç, formunun zirvesindeki Trabzonspor'u hedef aldı. Büyük takımların her yerde taraftara sahip olması gerektiğini ifade eden Uluç'a dünyanın dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarından paylaşımlı yanıt geldi. TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ Süper Lig'de güncel olarak 1 maç eksiği olmasına rağmen ligin zirvesinde yer alan ve ezeli rakipleriyle arasındaki puan farkını her geçen hafta artıran Trabzonspor, yeniden "3 büyük mü, 4 büyük mü?" tartışmalarına yol açtı. TRABZONSPOR TARAFTARINI KÜÇÜMSEDİ A Spor'da yayınlanan 'Hıncal Uluç ile Başa Baş' adlı programda konuyla ilgili konuşan Hıncal Uluç, Trabzonspor taraftarlarının sinirlenmesine neden olacak açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş neden büyük takım? Niye 3 büyükler? Niye o dördüncü büyük bir türlü onların yanına gelemedi?" dedi. Sunucu Ender Bilgin'in "Trabzonsporlular 'Bize her yer Trabzon' diyor ama" demesi üzerine Uluç, "Büyük takım demek her tarafta seyircisi olan takım demek. Bu üç takım. İş yapılan yerlerde Trabzonspor seyircisi var. İstanbul'da var. Kırıkkale'de gitsin de göreyim bakayım var mı?" ifadelerini kullanınca bordo mavili taraftarların tepkisini aldı. DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN PAYLAŞIM Bu söylemlerin ardından Trabzonspor taraftarlarından Hıncal Uluç'a yanıt geldi. 'Bize her yer Trabzon' cümlesinin sadece bir slogan olmadığını gösteren bordo mavili ekibin taraftarları dünyanın her yerinden Trabzonsporlu fotoğraflar paylaşmaya başladı. Uluç'u hedef alan taraftarlar Trabzonspor'un Trabzon'dan ibaret olmadığını dile getirdi. hıncal uluçTrabzonspor Kulübü