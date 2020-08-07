Hindistan uçağı düştü! Ölü ve yaralılar var
Dubai'den kalkan Hindistan Havayollarına ait 191 yolculu bir uçak iniş sırasında ikiye bölündü. Kazada pilotlardan biri öldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express havayollarına ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebat bulunan yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.
UÇAK PİSTİN DIŞINA ÇIKTI
NDTV'nin haberine göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı.
PİLOTLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Air India Express'e ait uçağın Calicut Havalimanına inişi sırasında gerçekleşen kazaya ilişkin yapılan açıklamada pilotlardan birinin öldüğü belirtildi.
Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.