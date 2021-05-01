Hindistan'da çift mutant korkusu! Günlük vaka sayısı 400 bini aştı

Koronavirüs salgınında tedbirlere uyulmaması ve yapılan festivallerle vaka sayılarının hızla arttığı Hindistan'da zorlu günler yaşanıyor. Ülkede vaka ve can kaybı günden güne artıyor, salgının bilançosu ise ağırlaşıyor.

Salgındaki son duruma ilişkin olarak, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM VAKA SAYISI 19 MİLYONU AŞTI

Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı.

TIRMANIŞ NİSAN AYINDA BAŞLADI

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının nisan ayında başlayan hızlı tırmanışı sürüyor.

İLK VAKA 30 OCA 2020'DE TESPİT EDİLDİ

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.

Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve dün itibarıyla 400 binin üzerine çıktı.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.

Hindistan, halen dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

154 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 154 milyon 989 bin 635 doza ulaştığını duyurdu.

Hindistan, ABD ve Çin'in ardından dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Aşılamanın, virüsün yayılmasını durdurmada daha etkili olabilmesi için aşılama kapsamına alınmayan 18-45 yaşlarındaki nüfusun bugünden itibaren aşılanmaya başlanması planlanıyor.

MUTASYONLAR BULAŞILICIĞI ARTIRDI

Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

ÇİFT MUTANT KORKUSU

Öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan ve "çift mutant" adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor.

VAKALAR NEDEN ARTTI?

Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin, vaka artışında etkili olduğunu itiraf etmişti.

Kaynak: AA, Bölge Gündem

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