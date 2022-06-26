Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs dereye uçtu! 7 ölü 14 yaralı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Belgium kentinde meydaan gelen kazada inşaat işçilerini taşıyan minübüs su kanalına düştü. Meydana gelen kazada ilk belirleelere göre 14 kişi yaralanırken 7 kişi de hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve eminyet ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK VE EMNİYET EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından bölgede yaralıları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polis, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve dereye düştüğünü söyleyerek, 9 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi.

Karnataka Eyalet Başkanı Basavaraj Bommai, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, hükümetin yaralıların tedavisinin masraflarını karşılayacağını söyledi.