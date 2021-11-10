Hindistan’da katliam gibi kaza! Otobüsle kamyon çarpıştı: 11 ölü

Hindistan’ın batısında yer alan Rajasthan eyaletinde Barmer-Jodhpur karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç da alevlere teslim oldu. Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Olay yerine sağlık ve diğer yardım ekipleri de sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının sık rastlanıldığı Hindistan’da kötü yol koşulları ve dikkatsiz sürüş nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.