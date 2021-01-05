Hindistan'da kuş gribi salgını sebebiyle alarm seviyesine geçildi

Çevre Bakanlığı, Hindistan'daki 5 eyalette çok sayıda H5N8 vakalarının tespit edildiği gerekçesiyle alarma geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama ile eyaletlerden kuş gribi salgınının evcil hayvanlara ve kümes hayvanlarına yayılmasının önüne geçmek amacıyla derhal sıkı önlemler alınması istendi.

Haryana eyaletine bağlı Panchkula şehrinde yetkililer, salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıkladı.

Himachal Pradesh eyaletinde ise 2 bin 400’den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınından telef olduğu kaydedildi.