Hindistan'da perukla altın kaçırmak isteyen kaçakçılar havalimanında yakalandı!

Hindistan'da Chennai Uluslararası Havalimanı'nda duyanlara şaşkınlık yaşatan bir olay yaşandı.

Saç şekilleri şüpheli olan iki şahıs havalimanından ayrılmak üzereyken yetkililer tarafından durduruldu.

PERUKLARIN İÇİNDEN ALTIN ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin peruk taktığı fark edildi. Perukların altında gizlenmiş, toplam ağırlığı 698 gram olan altınlar ortaya çıktı.

Dubai'den gelen şüphelilerin, çoraplarında ve bağırsaklarında da altın bulunduğu belirtildi.

21 Mart'ta yaşanan olayda havalimanı gümrük yetkililerinin, toplam 382 bin 943 dolar değerinde altın ve döviz ele geçirdiği kaydedildi.