Hindistan'da skandal olay! Dedesi kız bebeği canlı canlı gömerken yakalandı

Hindistan'da yaşanan bir olayda bir dede kız torununu canlı canlı gömerken yakalandı. Yoldan geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde olay yerine birçok ekip geldi. Hindistan'da kız çocukları maddi bir külfet olarak görüldüğü için binlerce kız bebek ya gömülüyor ya da öldürülüyor.

MADDİ YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Evlendiklerinde ödenecek çeyiz nedeniyle maddi yük olarak görülen kız bebeklerin öldürülmesi konusunda Hindistan'da giderek artan bir sorun olduğu biliniyor. İki hafta önce de Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülmüş, yeni doğmuş bir kız bebeği bulunmuştu.

Suçüstü yakalanan bebeğin dedesi ve arkadaşı, polislere bebeğin öldüğünü ve bu yüzden gömeceklerini söyledi. Polisin yaptığı incelemede kız bebeğin yaşadığı belirlenirken, şüpheli iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bebek ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.