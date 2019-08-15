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Hindistan’da taş atma festivali düzenlendi: 100 yaralı

Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde taş atma festivali gerçekleştirildi. Festivalde 100 kişi yaralandı

Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki Champawat bölgesinin Devidhura kentinde geleneksel olarak düzenlenip kutlanan, taş atma festivali de denilen Bagwal Festivali kutlandı.

Festivalde iki gruba ayrılan katılımcıların birbirlerini taşlaması sonucu 10 dakika içinde en az 100 kişi yaralandı.

Yerel halk yüzlerce kişinin izlediği esnada dökülen insan kanının kutsal olduğuna inanıyor.

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