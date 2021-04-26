Hindistan'dan koronavirüs dramı! Sağlık sistemi çökme noktasına geldi: Morglar ve sedyeler tükendi! İşte dramın fotoğrafları...

2019 yılı verilerine göre 1 milyar 366 milyon nüfusa sahip olan Hindistan koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor. Ülkede vaka sayıları günden güne dünya rekoru kırıyor, günlük can kaybı ise 2 binin üzerinden seyretmeye devam ediyor.