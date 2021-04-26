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Hindistan'dan koronavirüs dramı! Sağlık sistemi çökme noktasına geldi: Morglar ve sedyeler tükendi! İşte dramın fotoğrafları...

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırarken sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Ülkede morgların ve sedyelerin tükenmesi nedeniyle hastalar hastane aramak için sokaklarda dolaşırken ölen vatandaşların yakıldığı krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor.

Hindistan'dan koronavirüs dramı! Sağlık sistemi çökme noktasına geldi: Morglar ve sedyeler tükendi! İşte dramın fotoğrafları... 1114

2019 yılı verilerine göre 1 milyar 366 milyon nüfusa sahip olan Hindistan koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor. Ülkede vaka sayıları günden güne dünya rekoru kırıyor, günlük can kaybı ise 2 binin üzerinden seyretmeye devam ediyor. 