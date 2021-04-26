Hindistan'dan koronavirüs dramı! Sağlık sistemi çökme noktasına geldi: Morglar ve sedyeler tükendi! İşte dramın fotoğrafları...
Hindistan'dan koronavirüs dramı! Sağlık sistemi çökme noktasına geldi: Morglar ve sedyeler tükendi! İşte dramın fotoğrafları...
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'da koronavirüs vaka sayıları rekor kırarken sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Ülkede morgların ve sedyelerin tükenmesi nedeniyle hastalar hastane aramak için sokaklarda dolaşırken ölen vatandaşların yakıldığı krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor.