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Hindistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Hindistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Hindistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Hindistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hindistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Hindistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir. Ulusal marşları Jana Gana Mana'dır. Ülkede resmi dilleri İngilizce ve Hintçe oluşturur, ancak 22 adet tanınmış bölgesel dil de bulunur.

Hindistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Hindistan1384426000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 2. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,1769 olduğu görülmektedir.

Hindistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 160,945,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 13,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Hindistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Hindistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Hindistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Hindistan'ın yüz ölçümü 3150298  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Hindistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 314070  km²    Karasal Alan : 2973193 km²Hindistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Hindistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Hindistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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