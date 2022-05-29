Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan "Analiz raporu sonucuna göre, Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir. Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir." açıklaması ardından vatandaş, Hint Sürmesi hastalığı nedir? belirtileri neler 2022? Hint Sürmesi hastalığı bulaşıcı mı 2022 ? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

HİNT SÜRMESİ HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELER 2022?

Hint sürmesi veya Buğday Sürmesi hastalığı, normal çekirdeklerin ölü balık kokusu ile karakterize edilen kahverengimsi siyah toz kütlelerini içermesidir. Bu kütleler, buğday hasatı sırasında sağlıklı çekirdekleri kırar ve kirletir. Bu hastalık çiftçiler için kabustur. Tıpkı bir bitki virüsü gibi, tüm buğday ve çeşitli bitkilere zararı vardır. Toprakta canlı bir şekilde barınması da en büyük tehditlerden biridir.

Hint sürmesi, üç önemli cins buğdayda Tilletia enfeksiyonuna neden oluyor. İlki, en yaygın olanı, hem ilkbahar hem de kış buğdayında hastalığa neden olan kokuşmuş müstehcenlik veya örtülü müstehcenlik olarak da bilinen yaygın isimleridir.

Diğeri ise, birçok ülkede karantina zararlısı olan Tilletia controversia Kühn mantarının neden olduğu cüce bunt'tur. Sonbaharda ekilen buğdayda görülür ve ilkbaharda ekilen buğdayda hiç rapor edilmemiştir. T. tritici ve T. controversa'nın semptomları ve yaşam döngüsü çok benzerdir ve teliospore yapılarının farkı onları ayırt edebilir. 1.5–5.5 µm kalınlığında göze çarpan bir hiyalin jelatinimsi kılıf ile kaplanır.

Sınırlı coğrafi dağılımı ve daha düşük verim etkisine rağmen, üçüncüsü Karnal bunt (KB), buğdayı enfekte eden en önemli müstehcen mantarlardır. Ayrıca Hint buğdayı, yeni buğdayı, kısmi buğdayı ve carie de Karnal gibi diğer bilimsel isimlerle de adlandırılır.

HİNT SÜRMESİ HASTALIĞI BULAŞICI MI 2022 ?

İnsandan insana bulaşan bir hastalık değildir.

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şu şekilde;

"Hint sürmesi (Tilletia indica) hastalığı olan buğdayların, ülkeye girişine izin verilmiyor. Buğday ithalatında geldiği ülke ve menşeine bakılmaksızın, yüzde 100 analiz yapılarak Hint sürmesi hastalığından ari ürün olması durumunda ülkeye girişine müsaade ediliyor. Bu uygulama sadece Hindistan değil tüm ülkelerden gelen buğday ithalatında da yapılıyor.

Buğday ithalatında, Hint sürmesi hastalığı için analiz yapılacağı ve söz konusu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği, 2020 ve 2021 yıllarında tüm ülkelerin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) temas noktalarına elektronik posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı."

"Bu durum hem ülkelerin resmi yetkilileri hem de ithalat ve ihracat yapan özel sektör tarafından bilindiğinden dolayı Hint sürmesi hastalığı olan ülkelerden ithalat başvuruları yapılmamaktadır. Herhangi bir ithalat teşebbüsü olması durumunda da sınır kontrollerinde yapılan analizler ile tespit edilerek girişlerine izin verilmemektedir. Hindistan menşeili buğday ithalatı için sosyal medyada yer alan söz konusu firma tarafından, ithalat başvurusu yapılmış olup, analiz işlemleri yapılmıştır. Analiz raporu sonucuna göre, buğdayda Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir."

"Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin, bitki sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurt dışı edilir"

"Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir. Türkiye Hindistan'dan buğday ithalatı yapmamaktadır. Sosyal medyada 'İthalat Belgesi' diye paylaşılan belge 'Bitki Sağlığı Belgesi'dir. Konu hassasiyetiyle, tüm birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Bakanlığımız, halkımızın sağlığını korumak için gerekli bütün adımları titizlikle atmakta ve sağlıksız ürünlerin ülkemize girişine izin vermemektedir."