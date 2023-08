Uyuşturucu kullanımı sonrasında zihinde bir bulanıklık yaşanması ve her şeyin net şekilde hatırlanmaması soğuğa karşı duyarsızlaşmaya böylece de hipotermi oluşumuna neden olur. Ayrıca uyuşturucu maddelerin de aynı alkolde olduğu gibi damar genişletici etkisi vardır böylece ayak tabanlarında ısı kaybını arttırırlar.

Felçli kişiler, beslenmeye bağlı his kaybı, omurilikte herhangi bir zedelenmeye bağlı olarak gelişen his kaybı, yanıklar nedeniyle ortaya çıkan his kaybı gibi durumlarda da kişi soğuğa karşı duyarsız hale gelebilir ve vücut ısısının git gide düştüğünü fark etmeyebilir. Bu durumda olan kişilerin de oldukça dikkat etmesi önemlidir.