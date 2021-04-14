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  3. Hırsızdan şoke eden yöntem! Başına kask takıp, kendi motoru gibi binip gitti

Hırsızdan şoke eden yöntem! Başına kask takıp, kendi motoru gibi binip gitti

Motosikleti gözüne kestiren hırsız motorcu gibi giyinerek başına kask taktı. Güngören'de kafasında motorcu kaskı takılı hırsız, yolda bulunan motosikleti büyük bir soğuk kanlılıkla çaldı.

Güngören'de kafasında motorcu kaskı takılı hırsız, yolda bulunan motosikleti çaldı. Hırsızın rahat tavırları ve motoru çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

RAHAT TAVIRLARI ŞOKE ETTİ

Olay, geçtiğimiz akşam Güngören Merter'de meydana geldi. Motorcu gibi giyinen ve kafasında kask, üzerinde motor kıyafetleri bulunan hırsız, bir iş yerinin önünde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Motoru bulunduğu yerden çok sakin bir şekilde kendi motosikletini alıyormuş gibi alan şahıs, elinde iterek götürdü. Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi güvenlik kameralarını incelendiğinde hırsızın rahat tavırları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız sanki kendi motosikletiymiş gibi yaklaşıyor. Bulunduğu yerden çıkardığı motosikleti eliyle iterek bulunduğu yerden götüren hırsız, daha sonra gözden kayboluyor.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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