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  3. Hırsızlara şafak baskını! 400 bin lira değerinde soygun yaptılar

Hırsızlara şafak baskını! 400 bin lira değerinde soygun yaptılar

Diyarbakır'da, hırsızlara yönelik operasyon düzenlendi. 5 ayda 29 hırsızlık olayına karışıp 400 bin lira değerinde değerli eşya çalan ve şafak operasyonuyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hırsızlara şafak baskını! 400 bin lira değerinde soygun yaptılar

Diyarbakır'da, 5 ayda 29 hırsızlık olayına karışıp 400 bin lira değerinde değerli eşya çalan ve şafak operasyonuyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin tespiti ve aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 21 Aralık 2020 ile 20 Mart 2021 tarihleri arasında 26 evden ve 3 iş yerinden hırsızlık olayı olmak üzere toplamda 29 hırsızlık olayına karışan 16 şüphelinin tespit edildiği, 14 şüphelinin adli işlemlerinin tamamlanmasıyla 8'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MAĞDURLARI 400 BİN TL ZARARA UĞRATTILAR

Şüpheli zanlıların, "Askıcılık" olarak tabir edilen balkon ve pencereden tırmanmak veya kanırtmak yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında çok sayıda elektronik eşya LED TV, laptop, tablet, cep telefonu, ziynet eşyası ve nakit parayı çalmak suretiyle mağdurları yaklaşık 400 bin lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve nitelikli hırsızlık fiillerini bu suretle işledikleri çalışmalar neticesinde anlaşıldığı, 9 Nisan 2021 günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalanmıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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