Hırsızlardan film gibi plan! Kuyumcuyu soymak için tünel kazdılar

Merkez Şahinbey ilçesinde kuyumcuların yoğun olarak faaliyet gösterdiği Gaziler Caddesi'nde devriye gezen özel güvenlik ekipleri, metruk bir evden ses duydu. Eve giden ekipler, 4 şüpheliyi kuyumcuların bulunduğu bölgeye doğru tünel kazarken suçüstü yakalayarak polise teslim etti. Şüphelilerden kaçmaya çalışırken yaralanan 2'si polis eşliğinde önce hastaneye sonra emniyete götürüldü.

"TÜM ESNAF KARDEŞLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, aldıkları özel güvenlikler sayesinde esnafın zarara uğramasını engellediklerini söyledi. Zanlıların cezalandırılmasını istediklerini belirten Özdinç, "17 günlük tam kapanma geldiği zaman biz de özellikle Gaziler Caddesi'nde özel güvenlik tuttuk. Hırsızlık yapılabilecek muhtemel yerleri gösterdik ve dikkatli olmaları hususunda uyardık. Nitekim bizim uyardığım bir noktada hareketlilik duyan bir arkadaşımız durumu diğerlerine haber veriyor, onlar da gelince eve giriyorlar ve soyguncuları suçüstü yakalayıp polise teslim ediyorlar. Aldığımız önlem bizi felaketten kurtardı. Tüm esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı