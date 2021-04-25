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Hırsızlık suçundan aranan 7 kişi yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında "hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan 7 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, haklarında "hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İbrahim S., Songül D., Birgül D., Leyla D. ve Serkan U. ile 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise cezaevine teslim edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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