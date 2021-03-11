Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Hırvatistan, resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa'da Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet. Başkenti aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüştür.

Hırvatistan'ın Başkenti?

“Zagrep” şehri Hırvatistan'ın başkentidir.

Hırvatistan'ın Para Birimi Nedir?

“Kuna”Hırvatistan'ın para birimidir.

Hırvatistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Hırvatistan'ın telefon alan kodu : + 385

Hırvatistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Hırvatistan

Hırvatistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Zagrep

Hırvatistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Croatia

Hırvatistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Zagreb

Hırvatistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Zagreb

Hırvatistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Hrvatska

Hırvatistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Hırvatça

Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?