Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?
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Hırvatistan, resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa'da Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet. Başkenti aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüştür.
Hırvatistan'ın Başkenti?
“Zagrep” şehri Hırvatistan'ın başkentidir.
Hırvatistan'ın Para Birimi Nedir?
“Kuna”Hırvatistan'ın para birimidir.
Hırvatistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Hırvatistan'ın telefon alan kodu : + 385
Hırvatistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Hırvatistan
Hırvatistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Zagrep
Hırvatistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Croatia
Hırvatistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Zagreb
Hırvatistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Zagreb
Hırvatistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Hrvatska
Hırvatistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Hırvatça