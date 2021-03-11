Edirne Nüfusu 2020 - 2021 | Edirne Yüzölçümü nedir?Yargıtay onayladı: Darbe sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet!Zonguldak Nüfusu 2020 - 2021 | Zonguldak Yüzölçümü nedir?Ankara Altındağ Nüfusu 2020 - 2021 | Altındağ İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Karabük Nüfusu 2020 - 2021 | Karabük Yüzölçümü nedir?Bilim Kurulu Üyesi Şimşek'ten korkutan açıklama: Üçüncü piki yaşamak üzereyizIsparta Nüfusu 2020 - 2021 | Isparta Yüzölçümü nedir?İsrail'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? İsrail'in Bayrağı Nasıldır?Kırıkkale Nüfusu 2020 - 2021 | Kırıkkale Yüzölçümü nedir?İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Hırvatistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Hırvatistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Hırvatistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Hırvatistan, resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa'da Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet. Başkenti aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüştür.

Hırvatistan'ın Başkenti?

“Zagrep” şehri Hırvatistan'ın başkentidir.

Hırvatistan'ın Para Birimi Nedir?

“Kuna”Hırvatistan'ın para birimidir.

Hırvatistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Hırvatistan'ın telefon alan kodu : + 385

Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Hırvatistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Hırvatistan

Hırvatistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Zagrep

Hırvatistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Croatia

Hırvatistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Zagreb

Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Hırvatistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Zagreb

Hırvatistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Hrvatska

Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Hırvatistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Hırvatça

Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Hırvatistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hırvatistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT