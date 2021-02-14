Hisarcık’ta eski muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’ün eski Mahalle Muhtarı Ömer Yiğit, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pandemi sürecinde acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’ün 62 yaşındaki eski Mahalle Muhtarı Ömer Yiğit, yakalandığı koronavirüs hastalığını atlatamayarak yaşamını yitirdi.
3 çocuk babası Yiğit, tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü. Yaklaşık 10 günden beri Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören Dereköy’ün sevilen eski Mahalle Muhtarı Yiğit hayatını kaybetti.
Ömer Yiğit’in cenazesi Dereköy Mezarlığında salgın tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi.