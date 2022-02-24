Hitler ile Putin karşılaştırması dünya gündeminde! Ukrayna'dan Putin'e bomba gibi Hitler göndermesi! "Putin, 21. yüzyılın Hitler'idir!"

Ukrayna, sosyal medya hesabında paylaştığı karikatürler dünya gündemini salladı. Putin'e yapılan göndermede, Hitler'in Putin'i sevdiği görüldü. 1939da Hitler Polonyaya girerek 2ci dünya savaşını başlatmıştı. "Tam 83 yıl sonra yine aynı kader mi?" dedirten bu karenin açıklaması, Putin'in tıpkı Adolf Hitler gibi acımasız olduğunu ve akıbetlerinin bir olacağını göstermektedir.

"AKIBETİ HİTLER GİBİ OLACAK"

Stalin Çeçen halkının Hitler ile işbirliği yaptığını iddia edip 1,5 milyon Çeçen'i katletmişti. Günümüzde ise Putin Devlet Başkanı, Yahudi olan Ukrayna'da Nazi iddiasıyla yeni bir çıkmaza sürükledi. 21. yüzyılda meydana gelen ve tüm dünyayı etkileyecek olan bu durum, "Putin, insanlık için Adolf Hitler’den sonra gelen en büyük tehdit" olarak değerlendirildi. Öte yandan Ukrayna'nın sosyal medya hesabında Putin'e "Hitler" göndermesi yapması, dünya basınını salladı.

Paylaşıma gelen yorumlarda en dikkat çekici ayrıntı ise "Putin, 21. yüzyılın Hitler'idir" başlığı oldu.