Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erdi Kuas, kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımında aracın hız kadranının 202 km hıza ulaştığı ortaya çıktı.
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