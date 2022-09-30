Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erdi Kuas, kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımında aracın hız kadranının 202 km hıza ulaştığı ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 1

Feci kaza Osmangazi ilçesi İstanbul Bursa otobanı Selçukgazi mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 2

Erdi Kuas hakimiyetindeki 35 DDK 335 plakalı otomobil, Hüseyin K.'nın idaresindeki 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 3

ARACIN İÇİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle araca sıkışan Erdi Kuas'ın, hayatını kaybettiği belirledi. Kuas'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 4

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken ulaşım tek şeritten sağlandı. Aracın yola savrulan parçalarının kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 5

202 KM HIZ YAPMIŞ

Hayatını kaybeden Erdi Kuas'ın aracıyla İstanbul'dan gelirken Osmangazi Köprüsü üzerinde 202 kilometre hıza çıktığı bu anları sosyal medya hesabından yayımladığı belirlendi.

Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 6
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 7
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 8
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 9
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi 10

Son Haberler
Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf yok artık dedirtti! "Erkek sanıp evlendim, önceden..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf yok artık dedirtti! "Erkek sanıp evlendim, önceden..."
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi
Hız kadranında 202 kilometreyi görmüştü! O andan sonra feci kazada can verdi
On Numara sonuçları 30 Eylül 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 30 Eylül 2022
On Numara sonuçları 30 Eylül 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 30 Eylül 2022
Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var
Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız"
Akbaşoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Asgari ücretli kardeşlerimize çok iyi dokunuş yaparak onların alım gücünü artıracağız"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"
Bakan Murat Kurum: "Sosyal Konut Projesi sayesinde, kira ve konut fiyatları düşüyor"
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!
İsveç,Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!