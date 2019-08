Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw fragmanı izle | Hızlı ve Öfkeli vizyon tarihi

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw fargmanı internette en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw film fragmanı nereden izlenir? Vizyon tarihi ne zaman? Konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Tüm merak edilenler haberin detayında...

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi 2 Ağustos 2019 tarihi ile beyazperde de yerini aldı ve seyircisi ile buluşmak için bekliyor.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU

Jason Statham ve Dwayne Johnson, 2 deli aktör. Kas kuvveti isteyen rollerin aranan isimleri. Etkili olmak, kadınlar tarafından sevilmek, erkekler tarafından özenilmek için saçlara ihtiyaç duymayan 2 dazlak. Hollywood’un aksiyon filmlerine milyon dolarlık harflerle adlarını yazdıran biri İngiliz diğeri Amerikalı 2 deli fişek. Bu iki adam yetmezmiş gibi serinin yeni filminde kötü adam rolünde Idris Elba’yı da göreceksiniz. Kanun adamı Hobbs ile kanun kaçağı Shaw’un ezeli ama saygı sınırlarını aşmayan düşmanlıkları, ortak bir düşmana karşı verilen mücadele ile farklı bir yöne evrilecektir. Bunca kelimenin sıralanmasına da gerek yok aslında. Arabalar, hız, aksiyon, kaslı vücutlar filan izleyeceksiniz. Türün başarılı yönetmenlerinden David Leitch imzasını taşıyan filmde Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez ve Eddie Marsan da rol alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FRAGMANI İZLE

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW HAKKINDA

Vizyon tarih:i 2 Ağustos 2019

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

Tür: Aksiyon

Ülke: ABD

Süre: 136 Dakika

ilm, Hızlı ve Öfkeli serisinin Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor.

Serinin ilk "spin-off"u olan yapımda, Hobbs ve Shaw karakterlerini Dwayne Johnson ve Jason Statham canlandırıyor.

Filmin senaryosu Chris Morgan ile Drew Pearce tarafından kaleme alınırken, müziklerinde ise Tyler Bates imzası bulunuyor.

Görüntü yönetmenliğini Jonathan Sela'nın üstlendiği filmin oyuncuları arasında Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan ve Cliff Curtis gibi isimler de yer alıyor.

DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

Sinema oyuncusu ve profesyonel güreşçidir.

Dwayne Douglas Johnson, 2 Mayıs 1972 tarihinde ABD., Kaliforniya'da doğmuştur. Annesi Ata Johnson, babası Rocky Johnson'dur. Güreşteki lakabı "The Rock" dur. Babası da profesyonel güreşçidir. Babası güreş yüzünden sürekli şehir şehir gezdiğinden, Dwayne Johnson'nun çocukluğu ile Yeni Zelanda'da geçti. Babası güreşi bırakınca Amerika'ya geri döndüler. Dwayne Johnson Lise yıllarında Miami'de Amerikan Futbolu ile ilgilendi. 1991 yılında Miami Hurricane'in as takımına savunma oyuncusu olarak oynadı.



Dwayne Johnson, daha sonra evleneceği "Danny Garcia" ile 1992 yılında Miami'de tanıştı. 1995 yılında Miami Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra da Amerikan Futbolu kariyerine önem verdi, Kanada'da ve çeşitli kulüplerde oynadı. Sakatlanlanınca Amerikan Futbolunu bıraktı.

Sonra ailesinde birçok kişinin ilgili olduğu aile sporu olan güreşe başladı. Aile üyelerindekilerin hepsi onu eğitmek için ellerinden geleni yaptılar ama Rock'ı gerçekten eğiten kişi babası oldu.

1.96 metre boyunda olan Dwayne Johnson, güreş kariyerine USWA (United States Wrestling Association) federasyonunda başladıktan sonra geri kalanını hep WWE'de geçirdi. (WWE : 1952 yılında ABD'de kurulan bir eğlence sporu şirketidir.) The Rock kesinlikle WWE'nin yarattığı en ünlü isimlerden biri ve belki de Hulk Hogan (Terry Gene Bollea) ile birlikte güreş taraftarı olmayanlar tarafından tanınan tek isimdir.

Dwayne Johnson, kısa sürede büyük başarı gösterdi, Rock Jerry Lawler'ın United States Wrestling Association adlı federasyonu ile anlaştı. Orada Flex Kavana adı ile güreşti. Rock USWA'de Bart Sawyer ile 1996 yılının yazında USWA World Tag Team Championship kemerini 2 kez kazandı.

1997 yılında WWE'ye geldi. 2001 yılına gelindiğinde WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olmuştur. Toplamda 16 kez şampiyon olmuştur. Ancak ondan sonra Hollywood kariyerine ağırlık veren Dwayne Johnson, 2002 yılından sonra film çekimleri için yavaşça güreş dünyasından ayrıldı. 2004 yılında WWE ile kontratının bittiğini duyurdu ve film kariyerine ağırlık verdi.

Daha önce "Rocky Maivia", "The Blue Chipper" gibi lakaplarla ringe çıkan Dwayne Johnson, 13 Şubat 1997'de Triple H'i yenerek İntercotinental kemerini ilk defa kazandıktan sonra Mart 1997'den itibaren kendisine "The Rock" demeye başladı.

Dwayne Johnson, 2011 yılında John Cena ile güreş yaptı. Ve tekrar 29 Mart 2013 tarihinde bir karşılaşma yaptılar bu sefer John Cena yendi. Bu maçtan sonra yaptığı açıklamayla güreşi resmen bıraktığını ilan etti.

1999 yılında "Beyond the Mat" adlı filmle sinemaya başladı. Yapımcıların dikkatini çekince ''The Mummy : Returns, The Scorpion King'' gibi filmlerde oynamasıyla yıldızı parladı. Daha sonra birçok filmde oynadı.

2011 yılında Hızlı ve Öfkeli 5 Filmin'de de Vin Diesel ve Paul Walker ile başrolde yeraldı. 2013 yılında Mark Wahlberg ile birlikte "Pain & Gain" filminde oynadı.

Los Angeles'de yaşayan Dwayne Johnson, aktör ve Belediye Başkanı Arnold Schwarzenegger ile ve X-Men'in yıldızı Hugh Jackman ile yakın arkadaştır.

Dwayne Johnson, 3 Mayıs 1997 tarihinde Dany Garcia ile evlendi. Simone Alexandra (d.14 Ağustos 2001) adında kızı vardır. 1 Haziran 2007 tarihinde boşandılar.

JASON STATHAM KİMDİR?

12 Eylül 1972 tarihinde,Sydenham, Londra'da doğan ünlü aktör, ailesinin mesleği nedeniyle sokak tiyatrosu ile erken yaşlarda tanıştı. Müzik ve tiyatro ile ilgilenmiş olsa da genç yaşta kendisini spora yönlendiren Statham, özellikle dövüş sporları ve dalgıçlıkla ilgilendi. İngiliz milli dalış takımının bir üyesi olarak katıldığı turnuvalarda dünya 12.liğine kadar yükseldi.

1998 yılında, French Connection adlı giyim markasının modelliğini yaparken İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile tanıştı. Ritchie, yeni çekeceği Lock, Stock and Two Smoking Barrels adlı film için sokak serserisi rolünü oynayacak bir aktör arıyordu; Statham ise gençliğinde para kazanmak için sokaklarda taklit ürünler satmıştı. Bacon (ing; domuz pastırması) karakterini canlandırdığı film, hem gişede hem de eleştirmenler bazında büyük ilgi gördü ve Statham'ın oyunculuk kariyeri böylece başlamış oldu.

2000 yılında, baş rollerini Brad Pitt ve Benicio Del Toro ile paylaştığı, gene bir Guy Ritchie filmi olan Snatch'te Turkish (ing; Türk) adlı karakteri oynadı. Türk Havayolları seferini sırasında, gökyüzünde doğduğu için bu adı alan Turkish karakteri sinema seyircileri tarafından çok beğenildi ve Snatch filmi 80 milyon dolar hasılat yaparak usta oyuncunun kariyerini güçlendirdi.

2001 yılında, Ghosts of Mars filminde rol aldı. Dog Soldiers filmindeki başrol teklifini uğruna geri çevirdiği bu film, ne yazık ki gişelerde beklenen hasılatı yapamadı. Aynı yıl, Jet Li ile başrollerini paylaştığı The One adlı filmde Ajan Evan Funsch karakterini canlandırdı.

2002 yılında, daha sonradan iki de devam filmi çekilen Transporter filminde,Frank Martin rolüyle baş rolü oynadı. Transporter, Statham'ın dövüş sanatları eğitimini sahneleme şansı bulduğu ilk film olacak ve devamı da gelecekti. Devam filmleri olan Transporter 2, 2005 yılında, Transporter 3 ise 2008 yılında sinemaseverlerle buluştu.

2003 yılında The Italian Job, 2004'te Celluar ve 2006'da başrolünü oynadığı ve2009 yılında devam filmi de çekilen Crank ile kariyerine devam etti. Artık sadık bir hayran kitlesi kazanmıştı ve filmleri gişede başarılı olmaya devam ediyordu. 2005yılında, üçüncü kez Guy Rithcie ile beraber çalışma şansını yakaladığı Revolverfilminde başrolü oynadı. Revolver, Rithcie'nin olgunluk dönemi denilebilecek bir zamanda çekilmesine rağmen hem gişe hasılatı hem de eleştirmenlerin kalemlerinde yönetmenin ilk iki filminin gölgesinde kaldı.

Jason Statham, Crank ve Transporter serilerindeki aksiyon ve dövüş sahnelerinde ve The Italian Job filmindeki araba sahnelerinde neredeyse hiç dublör kullanmadı. Hollywood da, aksiyon filmlerinde dublör kullanmayan ender oyunculardan birisi olan Statham dublör kullanmamasının nedeni; "Araba ve dövüş sahnelerinde kendime güvenirim çünkü, bunlar gerçek hayatta da başıma gelen olaylar" olarak belirtti.

2008 yılına gelindiğinde, Armond White gibi eleştirmenler tarafından yaptığı işler yeni ve devinimsel pop-art örnekleri olarak anıılmaya başlanmıştı. Aynı yıl başrollerini oynadığı Death Race ve Transporter 3 ile beraber Statham da bu övgüye layık olduğunu kanıtladı.

Jason Statham'ın vizyona girmeyi bekleyen üç filmi var; Jasper karakterini canlandırdığı 13, Jet Li ile beraber üçüncü kez kamera karşısına geçmeyi planladığı ve kadrosunda Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone gibi aksiyon filmlerinin emektar oyuncularını barındıran The Expendables ve son olarak daha çekim aşaması başlamamış olan Blitz.

Gösterime Girmiş Olan Filmleri; Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), Snatch. (2000), Turn It Up (2000), Ghosts of Mars (2001), The One (2001), Mean Machine (2001), The Transporter (2002), The Italian Job (2003), Cellular (2004), Collateral (2004), London (2005), Transporter 2 (2005), Revolver (2005), Chaos (2005), The Pink Panther (2006), Crank (2006), In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale (2007), War (2007), The Bank Job (2008), Death Race (2008), Transporter 3 (2008), Crank: High Voltage (2009).

Gösterime Girmeyi Bekleyen / Yapım Aşamasındaki Filmleri; 13 (2010), The Expendables (2010), Blitz (2010), Pretty, Baby, Machine (2010), The Mechanic (2010), The Brazilian Job (2011)