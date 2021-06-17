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  3. Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar üretiyorlar

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar üretiyorlar

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Ünsal ailesinin hobi olarak başladığı mantar üretimi zamanla gelir kaynağı haline dönüştü. Aile kurdukları koca çiftlikte yılda yaklaşık 17 ton mantar üretimi yapıyor.

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar üretiyorlar

Samsun'da bir aile ek gelir olsun diye başladığı mantar üretimi zaman geçtikçe büyüterek, meslek haline getirdi. Ek kazanç kapısı ve hobi olarak başladıkları işte yılda 17 ton mantar üretmeye başladılar.

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YAPIYORLAR

Önce 70 metrekarelik eski depolarında mantar üretimi yapmaya başlayan aile talebin artması üzerine 80 metrekarelik bir üretim tesisi daha kurarak kapasitelerini arttırdı. Yaklaşık 120 bin lira maliyet ile iki ayrı üretim tesisinde yılda yaklaşık 17 ton mantar üretimi yapan aile, toptan ve parkende olarak satarak kendileri için önemli bir gelir kapısı oluşturdu.

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

3 YILDA ÇİFTLİK KURDULAR

Baba Hüseyin Ünsal,  "Çocuklar farklı gelir kapısı ararken mantar üretimi için benden destek istediler. Ben de elimden gelen desteği sağladım. Çocukların gayreti ile başardık. Nüfusumuz kalabalık. Ek gelir ararken mantar işine yöneldik. Şimdi ben, eşim, çocuklarım ve torunlarım ile burada mantar üretiyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz." dedi

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

"KENDİ İMKANLARIMIZLA DEPOMUZU KURDUK"

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştıklarını, aile büyüdükçe gelirlerinin yetmediğini dile getiren Ünsal, şöyle devam etti: "İklimsel şartlardan toprakların verimi düştü ve araziden geçim sağlamak bizim için zorlaştı. Üç yıl önce bir yerde böyle bir mantar üretim tesisi ziyaret ettim ve bu işi yapmaya karar verdik. Kendi imkanlarımız ile ilk önce eski depomuzu kurduk. Daha sonra ise bu tesisimizi yaptık. Bir hasat 4 gün kadar sürüyor. Bir ton kompostan ortalama 250 kilo mantar elde ediyoruz."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

Hobi olarak başlamıştılar, şimdi ise çiftlik kurdular: Yılda 17 ton mantar

 

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