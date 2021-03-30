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Holi Festivali nedir? Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir?

Renkli görüntüleriyle dikkat çeken Holi Festivalinin ne olduğu ve ne amaçla gerçekleştiği internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde sizin için Holi Festivali nedir? Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir? sorularına yanıt verdik.

Holi Festivali nedir? Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir?

Sosyal medyada paylaşılan renkli görüntülerle dikkat çeken Holi Festivalinin ne olduğu son zamanlarda, internet kullanıcıları tarafından merak edilen konular arasına girdi. Biz de sizler için haberimizde Holi Festivali nedir? Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir? sorularının cevabını derledik...

Holi Festivali nedir Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir

HOLİ FESTİVALİ NEDİR?

Holi Festivali bir Hinduizm renk festivalidir. Söz konusu festival Hinduizm'a ait olsa da günümüzde tüm din ve kültürlerin yer aldığı ve katılım gösterdiği bir etkinlik statüsüne kavuşmuştur. Holi Festivali'nin en büyük etkinliği olan Rangwali Holi'de insanlar gulal adı verilen renkli tozları birbirlerine fırlatarak bu günü kutlar. Renkli anların oluşmasına neden olan bu eylem birçok kesimin ilgisini çekmektedir.

Holi Festivali,  iyiliğin kötülüğe karşı zaferini, sevgiyi ve bağışlayıcılığı temsil etmektedir. Holi, baharın gelişini, kışın sonunu ve sevgiyi kutlamak için gerçekleştirilen bir festivaldir. Aynı zamanda birçok kişi için holi, başkalarıyla tanışmak, oynamak ve gülmek, unutmak ve affetmek ve kırık ilişkileri onarmak için şenlikli bir gündür. Söz konusu festival aynı zamanda iyi bir hasat sezonunun başlangıcı olarak da kutlanır.

HOLİ FESTİVALİ NEREDE VE NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

Holi Festivali genel olarak dolunay zamanına denk gelir. Hinduizm'e ait renk festivali olan bu etkinlik Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Festival ağırlıklı olarak burada uygulansa da Hint yarımadası diasporası aracılığıyla Asya'nın ve Batı dünyasının diğer bölgelerine de yayılmıştır.

Holi Festivali nedir Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir

 

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